Обвиняемый в убийстве жительницы Екатеринбурга предложил «сделать ребенка» ее семье

Екатеринбург, 17 октября. Один из фигурантов дела об убийстве 27-летней жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной предложил необычный вариант «компенсации» ее семье.

В четверг троих обвиняемых в убийстве девушки арестовали на два месяца. Меру пресечения фигурантам громкого дела выносили за закрытыми дверями. Двое из них признали вину и раскаялись в содеянном.

Когда одного из мужчин уводили после оглашения решения об аресте, журналисты задали ему вопрос, как собирается компенсировать смерть девушки.

«Денежно. А могу им ребенка сделать!» — передает его слова URA.RU.

Напомним, девушка пропала в начале октября — отправилась в район «Уралмаша» показывать потенциальным покупателям свой автомобиль и исчезла. Собеседница екатеринбурженки прикинулась беременной и пожаловалась на токсикоз. Именно поэтому Каторгиной пришлось ехать в указанное место.

Свекровь девушки впоследствии рассказывала журналистам, что телефон невестки последний раз зафиксировали на северной окраине Екатеринбурга. Спустя некоторое время в ее Audi при помощи специальных приборов обнаружили замытые пятна крови. Следователи возбудили дело по статье «Убийство».

Через несколько дней молодую жительницу Екатеринбурга нашли мертвой в канализационном коллекторе на Ташкентской улице. В минувший понедельник правоохранители задержали двоих мужчин и женщину, подозреваемых в совершении преступления. Следственный комитет РФ показал их фотографии.

Как отмечают СМИ, девятилетняя дочь Каторгиной осталась на попечении родственников.