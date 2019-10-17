Заявившая об изнасиловании журналистка из Новгорода назвала причину огласки дела

Великий Новгород, 17 октября. Журналистка портала «Новгород.ру» Алина Щеглова, обвинившая в изнасиловании одного из коллег, рассказала, почему решила предать дело огласке. По словам девушки, на этот шаг ее подтолкнула распространяющаяся «альтернативная версия событий».

Сотрудники правоохранительных органов Новгородской области расследуют скандал, разгоревшийся в редакции регионального СМИ. Впервые о произошедшем Щеглова написала 12 октября в своем Telegram-канале. Девушка заявила об изнасиловании и рассказала, что виновник преступления работает в муниципальной газете, а сам инцидент произошел во время корпоратива.

Спустя несколько дней Щеглова сообщила об открытии уголовного дела по части 1 статьи 132 УК РФ «Совершение действий сексуального характера с применением насилия или угрозой его применения». В беседе с журналистами «ПолитЭксперта» девушка рассказала, что не сразу обратилась в полицию. Подать заявление в Следком и предать дело огласке, по ее словам, было еще сложнее.

«Я две недели отказывалась давать комментарии коллегам, которые были в курсе случившегося. Но я была вынуждена это сделать, потому что, пока я молчала, альтернативная версия событий — о том, что все было добровольно, — набирала обороты», — рассказала Алина Щеглова.

По ее словам, супруга подозреваемого предлагала забрать заявление. Девушка добавила, что мужчину уже опросили сотрудники правоохранительных органов, однако задерживать его не стали.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета РФ сообщили о задержании мужчины, который подозревается в серии изнасилований, совершенных в Томской области с 2004 по 2017 год.