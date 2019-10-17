Посол США в ЕС ответил на вопрос конгресса о связи «дела Байдена» и помощи Украине

Вашингтон, 17 октября. Посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд заявил, что американский президент Дональд Трамп не увязывал оказание помощи Украине с расследованием в этой стране «дела Байдена».

Сондленд дал показания в конгрессе в рамках процедуры импичмента Трампа. Посол США ответил на вопрос о связи «дела Байдена» и помощи Украине. Как пишет Politico, дипломат констатировал, что нет никакой «услуги за услугу» при предоставлении Киеву военной помощи в якобы обмен на расследование дела против Байдена и его сына на Украине.

При этом американский посол выступает категорически против задержки в предоставлении помощи Украине со стороны США «по какой бы то ни было причине».

Сондленд подтвердил, что глава Белого дома поручил ему заниматься «украинским вопросом» с участием его личного адвоката Рудольфа Джулиани.

«Господин Джулиани особо упомянул выборы 2016 года (включая сервер Демократической партии. — Прим. ФАН) и [компанию] Burisma в качестве двух антикоррупционных тем для следствия, имеющих важное значение для президента», — пояснил посол.

Стоит отметить, что, согласно содержанию обнародованной стенограммы, именно эти две темы фигурировали в разговоре Трампа и главы Украины Владимира Зеленского в июле этого года. По утверждениям политических оппонентов Трампа, во время переговоров он пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности сына экс-вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Украине.

Ранее Минюст США изучил опубликованную стенограму этого разговора и не нашел нарушений национального законодательства, а также причин для проведения расследования против Трампа. В свою очередь глава Белого дома потребовал прекратить «смешной импичмент».