Американские вандалы открыто громят памятники Колумбу и отцам-основателям США

День Христофора Колумба, который в Соединенных Штатах в 2019 году пришелся на 14 октября, был отмечен очередным всплеском вандализма по отношению к памятникам человеку, считающемуся открывателем Америки. «Праздничному» вандализму в США подверглись сразу несколько памятников Колумбу. Всего было изуродовано три статуи (две в Калифорнии и одна в Род-Айленде), что своего рода рекорд: раньше хулиганам в День Колумба удавалось «отвандалить» не более двух статуй.

В этом году вандалы написали на монументах два весьма показательных лозунга:

«Убивайте колонизаторов!» и «Хватит отмечать геноцид!»

Вандализм в США: Война Севера и Юга продолжается

Отметим, осквернение памятников в Америке, в том числе их разрушение и заливание краской, стало в последние годы в США своего рода традицией. Больше всего достается памятникам, которые связаны с деятельностью Конфедерации (армии южан) во время Гражданской войны 1861—1865 годов, известной как Война между Севером и Югом.

Излюбленные жертвы вандалов — памятники как известным военачальникам и политикам южан — Роберту Ли, Джефферсону Дэвису, Стоунуоллу Джексону, — так и простым солдатам Конфедерации. Эти монументы калечат десятками, иногда даже устраивают их публичные сносы, ломают скульптурные композиции, плюют на них, топчут ногами и так далее.

Наряду с этим в последние несколько лет в США вандалы все чаще покушаются и на признанные национальные святыни — памятники отцам-основателям Соединенных Штатов и даже самому президенту-освободителю Аврааму Линкольну.

Происходящее с историческими монументами в Соединенных Штатах — это больше, чем хулиганство отдельных вандалов или проявление воинствующего невежества, отмечают аналитики. Мы наблюдаем весьма опасную для США тенденцию, показывающую начало разрушения американского государства. Чтобы понять, насколько это верно, стоит вспомнить, что гибель огромных и могущественных империй почти всегда начиналась с разрушения исторических монументов и осквернения священных мест.

По примеру ИГИЛ (запрещена в РФ): массовое уничтожение монументов в США

Когда дело касается исторических памятников, поведение «цивилизованных» американцев порой напоминает варварство в самом худшем его проявлении. Уничтожение монументов в США заставляет вспомнить действия террористов ИГИЛ1 («Исламское государство1 — запрещено в РФ), которые рушили древние скульптуры и уничтожали античные руины в Сирии и Ираке.

Современный ультралиберализм, который все больше завладевает умами американской молодежи, как и квази-философия ИГИЛ, декларирует полное отречение от корней и презрение к любым авторитетам, в том числе из собственного прошлого.

Именно поэтому современные американские вандалы дружно ополчились на любые традиционные подходы как к собственной, так и к мировой истории: общепринятая оценка выдающихся исторических личностей и известных событий отныне «не в тренде» и подлежит «коренному пересмотру».

Отныне для молодых либералов все конфедераты — вне зависимости от их роли и деяний — проходят исключительно по категории бандитов, убийц и мучителей черных. Христофор Колумб причислен к разбойникам и расистам, а отцы-основатели США — все как один — жирные плантаторы, насильники и эксплуататоры, которые не сделали ничего хорошего для своей страны. На наших глазах начинает рушится национальный американский миф — фундамент Соединенных Штатов. Ведь народ, который не помнит своего прошлого, или, что еще хуже — презирает это прошлое — не имеет будущего.

Наследие Обамы

Постыдная кампания по борьбе с собственной историей была запущена при 44-м президенте США Бараке Обаме в качестве большого эксперимента по перестройке сознания американцев. Именно тогда из флагов Конфедерации, а затем и из современных американских флагов начали складывать костры на площадях. Под запрет для публичных показов попали фильмы, «прославляющие» американский Юг (в том числе знаменитая сага «Унесенные ветром»). Из продажи стали массово изымать символы Конфедерации, отменять или прямо запрещать исторические реконструкции на тему Войны Севера и Юга, так популярные в Америке.

Историки подчеркивают, что в свое время, после окончания Гражданской войны, именно историко-культурный компромисс между Севером и Югом (отказ от сведения счетов, увековечивание памяти героев и военачальников не только победивших северян, но и потерпевшей поражение Конфедерации) позволил сохранить единство американской нации. Теперь этот компромисс под серьезной угрозой, и современной Америке просто нечего этой угрозе противопоставить.

Фактически, сегодня мы наблюдаем, как происходит уничтожение исторического прошлого в США, этот процесс неизбежно знаменует гибель еще одной империи — Соединенных Штатов Америки.

1 Организация запрещена на территории РФ.