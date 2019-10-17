Экс-депутат Рады рассказал о трагедии бойцов ВСУ, ставших инвалидами в Донбассе

Экс-депутат Рады Алексей Журавко призвал украинцев отказаться от участия в боевых действиях в Донбассе, потому что деньги, которые платит Киев за это, не стоят жизней и здоровья.

«Вы сами себя делаете калеками и уродами, остаетесь безрукими, безногими, никому не нужными, а государство вам не поможет», — заявил политик в своем видеообращении, распространенном в соцсетях.

Будучи инвалидом первой группы с детства, Алексей Журавко знает, как прежняя Украина, до госпереворота 2014 года, помогала людям с ограниченными возможностями здоровья.

«Мне государство помогало протезированием, мне оно давало все необходимое, чтобы я выживал. А вы сегодня никому не нужны. Ради чего вы воюете? Мне страшно, что мое государство теперь калечит судьбы людей. Вы идете на эту проклятую войну, убиваете наших братьев. А зачем? Вы приходите обратно без рук и без ног и кричите «Слава Украине!», только вы никому не нужны», — сказал экс-депутат Рады в своем обращении к соотечественникам.

В этом же ролике Журавко показал шокирующие фотографии украинских военнослужащих, вернувшихся из Донбасса инвалидами. По словам депутата Верховной рады V и VI созывов, всего с момента начала гражданской войны на Украине инвалидами стали 60 тысяч молодых парней и мужчин.

«Это данные министерства социальной политики Украины с 2014-го по 2019 годы. И я уверен, что цифра в 60 тысяч новых инвалидов украинскими чиновниками сильно занижена, — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей Алексей Журавко. — Более того, государство отказывается помогать этим пацанам, которые получили инвалидность, выполняя свой долг перед страной, как им говорили, отправляя в Донбасс. Это настоящая трагедия!»

Собеседник ФАН сообщил, что знает десятки печальных историй, когда судьбы молодых парней были сломаны после ранений в Донбассе из-за того, что власти Украины отказываются им помогать.

«Я знаю многих, которым отказали в оформлении пенсии по инвалидности, в лечении, протезировании, в других мерах соцподдержки. Людям предлагают или выживать самим, или умирать, а содержать выжившее пушечное мясо не на что, — сказал Журавко. — Знаю, например, бывшего АТОшника, который вернулся с братоубийственной войны без ноги, и ему отказали в реабилитации, потому что он пошел воевать якобы добровольно. И знаю ВСУшника из Николаева, который подорвался на мине в Донбассе, куда он попал по призыву, грубо говоря — против своей воли. У него задеты осколками обе почки, легкие, позвоночник. Он не может ходить и не видит одним глазом. Но ему дали вторую группу инвалидности вместо первой — чтобы меньше платить».

Бывший украинский парламентарий подчеркнул, что у Киева нет денег на то, чтобы платить инвалидам войны в Донбассе пенсии и оказывать прочие услуги, которые положены им законом. По его мнению, безрадостные примеры бывших участников боевых действий в Донбассе должны отбить у молодежи желание идти по их стопам — хоть за деньги, хоть по призыву.