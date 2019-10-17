Более двух тысяч призывников Петербурга уйдут на службу этой осенью. ФАН-ТВ

Призыв граждан в Вооруженные силы России начался с 1 октября. Он продлится до декабря, а первые новобранцы отправятся на службу уже 22 октября.

В петербургском Доме офицеров прошло расширенное заседание призывной комиссии города. В ее работе приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов, члены призывной комиссии, главы администраций районов и муниципальных образований.

С 1 октября уже начался призыв граждан в Вооруженные силы России. Первые новобранцы отправятся на службу 22 октября, продлится призыв до конца декабря. По словам Александра Беглова, для проведения медицинского обследования призывников были выделены все необходимые специалисты.

«Для осуществления призыва граждан на военную службу созданы призывная комиссия города Санкт-Петербурга и 111 призывных комиссий муниципальных образований. По согласованию с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в администрации Красносельского района и на сборном пункте Петербурга совместно с комитетом по вопросам законности правопорядка и безопасности, комитетом территориального развития и комитетом здравоохранения проведены двухдневные инструкторско-методические сборы с главами местных администраций муниципальных образований», — рассказал Сергей Качковский, военный комиссар Санкт-Петербурга.

Он добавил, что по состоянию на 17 октября на военную службу призваны 820 человек — это 31% от установленной нормы. Призывным комиссиям еще предстоит оповестить около 10 тысяч призывников.

«Штабом Западного военного округа Санкт-Петербурга на осенний призыв 2019 года установлена норма призыва в 2 600 человек, в том числе с высшим образованием не менее 20% граждан от установленной нормы. Все подготовительные мероприятия прошли успешно, спасибо за это. Вопрос о призыве был рассмотрен на заседании правительства города, определены задачи районным администрациям и профильным комитетам», — сказал Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга.

Однако по-прежнему сохраняются трудности с распространением информации. С начала призыва было направлено более шести тысяч обращений в территориальные органы МВД России для установления местонахождения граждан, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности. Со своей стороны медики отметили, что в последнее время среди медицинских показаний для освобождения от службы в армии лидирующие позиции стали занимать кожные заболевания (аллергии), хотя несколько лет назад лидирующие позиции были у костно-мышечных недугов.