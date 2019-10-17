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ФСБ предложила регламентировать использование дронов в РФ

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ФСБ предложила регламентировать использование дронов в РФ

Сочи, 17 октября. Федеральная служба безопасности России выступила с предложением регламентировать на законодательном уровне использование беспилотных летательных аппаратов на территории РФ.

О касаемой дронов инициативе сообщил директор ФСБ Александр Бортников во время XVIII ежегодного совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов.

«Нам бы хотелось регламентировать использование этих средств в стране… Мы полагаем, что будем поднимать этот вопрос и на уровне законодательных структур», — подчеркнул Бортников.

По словам главы ФСБ, контролировать применение беспилотников будет сложно, так как техника очень простая в своем создании, пишет RT.

Ранее Бортников сообщал, что террористы пользуются постоянным улучшением летных характеристик дронов. Такое положение дел в скором времени может стать реальным вызовом для мировых спецслужб. В качестве примеров глава ФСБ указывает способность беспилотников к транспортировке химических и отравляющих веществ до цели поражения, а также работу в режиме «автономного роя».

Также во время совещания представителей спецслужб Бортников сообщил о нежелании крупных IT-компаний сотрудничать со спецслужбами по вопросам государственной кибербезопасности. Глава ФСБ рассказал, что террористы используют для общения мессенджеры с высокой степенью криптозащиты, из-за чего спецслужбы не могут перехватить сообщения преступников.

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