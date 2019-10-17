Эксперт объяснил надежды немецкого политика на отмену санкций ЕС против РФ в 2020 году

Заявление заместителя лидера Социал-демократической партии Германии Ральфа Штегнера о возможности уменьшения санкционного давления ЕС на Россию в 2020 году сказано в интересах немецкого бизнеса, который зависит от нашей страны, утверждает заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов.

Ральф Штегнер надеется, что в 2020 году будет движение в сторону отмены санкций против России.

«Я надеюсь, что (в 2020 году. — Прим. ФАН) будет продвижение [по вопросу отмены антироссийских санкций]. Не знаю, насколько быстро это удастся», — заявил Штегнер.

Немецкий политик добавил, что если бы все зависело только от Германии, то этот вопрос решился бы быстрее. Кроме того, Штегнер отметил, что в интересах Германии преодоление санкций. Он считает, что «чем больше удастся продвинуться по Минским соглашениям, «нормандскому формату» и «формуле Штайнмайера», тем скорее не будет санкций».

По словам Владислава Белова, данное заявление объясняется интересами немецкого бизнеса, который хотел бы, чтобы санкции против России смягчились.

«Но при этом никто не меняет свое отношение к Крыму и конфликту в Донбассе. К сожалению, политическая элита единодушна в осуждении действий России. В политическом отношении никто не стремится понять суть событий, которые произошли в Киеве в конце февраля. Это пожелание бизнеса, и он об этом говорит давно», — заявил Белов в беседе с Федеральным агентством новостей.

Эксперт отметил, что в последнее время по вопросу уменьшения давления санкций на Россию со стороны Германии активизировались представители политических институтов и главы восточногерманских земель.

«Это просто сигналы, что мы поддерживаем бизнес. Тем не менее все прекрасно понимают, что если Германия в едином порыве обратилась бы в Брюссель, чтобы санкции отменить или смягчить, то он спокойно бы поставил на место Германию в лице Польши, Румынии, Болгарии и Прибалтики, и ничего бы не произошло», — сообщил собеседник ФАН.

Таким образом, эти высказывания в отношении санкций против России отдельных представителей политической элиты Германии означают, что это выгодно, говорит замдиректора Института Европы РАН.

«Это не затрагивает политические вопросы, а только экономические. Заявления о снятии ограничительных мер звучат еще с 2016 года. Бизнес об этом постоянно говорит. Поэтому это дискурс, но реально он ничего не означает», — рассказал Белов.

Напомним, отношения России и Запада обострились после воссоединения Крыма с РФ. Референдум в 2014 году был проведен в соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. В Киеве продолжают считать полуостров временно «оккупированным». Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт окончательно.