Дамаск, 17 октября. Курдские боевики не пустили в Ракку конвой российских и сирийских военных. По данным информационного агентства ANNA-News, военная полиция РФ и военнослужащие армии Сирии направлялись в Ракку, однако им было отказано во въезде на курдском блокпосту.

9 октября власти Турции объявили о начале антитеррористической операции против курдских боевиков в северных районах Сирии. Главной целью турецкой операции является создание зоны безопасности в приграничных с Турцией районах Сирии, а также блокирование трассы М-4, которую террористы используют для доставки боеприпасов.

Операция Анкары направлена против курдских боевиков, захвативших восточный берег реки Евфрат под предлогом борьбы с отрядами террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России). Однако курдские боевики не вели боевые действия против террористов ИГ, так как многие из них входят являются членами курдских вооруженных формирований. При этом вся деятельность курдских террористов в Сирии способствовала созданию спящих ячеек ИГ, члены которых готовы в любой момент возобновить масштабные боевые действия на территории САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.