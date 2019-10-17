Возбуждено уголовное дело против министра спорта Ставрополья

Ставрополь, 17 октября. Министр физической культуры и спорта Ставропольского края Роман Марков стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

По версии следователей, в 2017 году Марков незаконно заказал у одной из коммерческих фирм определение начальной цены госконтракта и подготовку техзадания к госзакупке по поставке оборудования и спортивного инвентаря в «Ставропольское училище олимпийского резерва» по федеральной целевой программе. Позже именно эта компания выиграла госконтракт на сумму 14 миллионов рублей.

При этом проведенная экспертиза показала, что реальная стоимость закупленного оборудования на самом деле не превышает 8 миллионов рублей.

«Остальные деньги были похищены. Причиненный государству ущерб составил более шести миллионов рублей», — подчеркнули в ведомстве.

В рамках уголовного дела по месту жительства и работы Маркова были проведены обыски, в ходе которых правоохранители изъяли документацию по оказанию услуг в рамках госконтракта. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.