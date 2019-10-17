Москва, 17 октября. Фильм-расследование Федерального агентства новостей «Анатомия протеста», посвященный вмешательству Запада в дела России, показали в четверг на заседании комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

В заседании думской комиссии, которое началось в 16.30 по московскому времени, приняли участие руководитель медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук и генеральный директор Федерального агентства новостей (входит в медиагруппу «Патриот») Евгений Зубарев.

Федеральное агентство новостей выяснило, что так называемая российская «оппозиция» устраивала сходки «либералов» в центре Москвы при помощи западных стран, в том числе США. Псевдоактивисты, призывавшие москвичей выходить на улицы, получали на организацию беспорядков в стране деньги из-за рубежа.

Посольство США в РФ, кроме публикации подробной информации о несогласованных мероприятиях, провело тренинги для «оппозиционеров» перед митингами. Речь идет о сотруднике службы безопасности американской дипмиссии Стивене Секстоне, который приходил в «Фонд борьбы с коррупцией» скандального блогера Алексея Навального и проводил там лекции, рассказывая навальнятам, как вести себя на акциях и при задержании, а также как противодействовать сотрудникам правоохранительных органов.

Впрочем, это не все достижения агента ЦРУ. Федеральному агентству новостей стало известно, что Секстон — один из лучших специалистов Государственной департамента, который занимается сокрытием следов финансовых преступлений.

«Создается впечатление, что Секстон — профессионал высочайшего уровня», — сказал депутат Госдумы Николай Рыжак, комментируя фильм.

Не исключено, что в задачи Секстона входили подготовка всех финансовых и других документы ФБК к обыскам и зачистка всей теневой бухгалтерии российских «оппозиционеров».