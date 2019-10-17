Кто с Украиной к нам придет… Роман Носиков об Америке в аду и чертях с оселедцем

Итак, в Донбассе разведение сторон по «формуле Штайнмайера» полностью сорвано. Националисты маршируют по Киеву, войска несут потери.

Но Украина не унывает.

Дарья Олифер, пресс-секретарь украинского представителя в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы, назвала роспуск ЛНР и ДНР условием для выполнения Минских соглашений.

Не отстает от нее Зеленский. Поскольку «формулу Штайнмайера» он исполнить не может, президент Украины выдвинул собственную формулу. Согласно ей, «Минск-2» будут выполняться так: контроль над границей передается Киеву, выборы на территории ЛНР и ДНР проводятся с участием украинских партий, «сепаратисты» в выборах не участвуют, амнистии не будет, а после выборов Владимир Путин обслужит праздничный банкет. А еще, по мнению Зеленского, Минские соглашения не предусматривают никакой федерализации Украины.

Словом, Киев — как всегда.

Но даже сейчас Украина (как и все в этом мире) приносит России некоторую пользу. Украина, как айсберг, вскрывает налетевшую на нее на полном имперском ходу политическую систему США. Вываливает наружу всю грязь и потаенные шестерни. Лишает огромную американскую машину остатков управляемости.

The New York Times сообщает о фактическом отстранении чиновников Госдепа, ранее курировавших отношения США с Украиной. Их заменили непосредственно представители Белого дома. Почему?

Все дело в том, что Украина — это фактически место преступления, совершенного прошлой администрацией США. На этом месте до сих пор находятся улики, которые помогут изобличить врагов Дональда Трампа, и это позволит ему сохранить власть еще на четыре года.



Однако пикантность ситуации в том, что Государственный департамент США, который по идее должен заниматься внешней политикой, — это бывшая вотчина Хиллари Клинтон, злейшего врага нынешнего американского президента.

Поэтому Госдеп полон демократов, которые не отделяют свою лояльность стране от личной лояльности клану Клинтон. Они полагают, что Клинтоны — это и есть настоящие США, в то время как Трамп — это временное недоразумение.

Проще говоря, нынешний президент США лишен какой-либо возможности доверять собственному МИДу, который де-факто ведет против Белого дома холодную гражданскую войну.

Пока холодную. Хотя сторонники демократов уже прибегают к физическому насилию на улицах американских городов, применяя кулаки против сторонников Трампа. Но полиция не в состоянии пресечь это насилие — по той же причине, по которой Госдеп не в состоянии проводить трамповскую внешнюю политику.

Правильным будет сказать, что в распоряжении Трампа есть только «личная гвардия» Белого дома. Высота же ставок по Украине еще более обостряет аппаратную холодную войну и вот-вот доведет ее до степени горячей.

Вот почему внутренняя политика Вашингтона в данный момент в некотором роде является заложницей Киева. И благородные финансовые кланы демократов, и оружейно-нефтяные семейства республиканцев сейчас зависят от совершенно неожиданных для них людей и явлений: телевизионного комика, хранителя общака днепропетровской братвы, «белого вождя» и прочей человекообразной фауны, на которую ранее вообще не было принято смотреть. Даже презрительно. Даже через монокль.

Украинская политическая система, а лучше сказать — украинский политический бардак превращается в центральную площадку американской политики. И сейчас вдруг то, что ели на обед какой-нибудь киборг Пидарешт с побратимом Безвизом, может оказаться даже важнее, чем все аналитические доклады высоколобого аналитика из ЦРУ с шестизначным окладом.

Все может рухнуть в тартарары — только потому, что сотник Подопригора поссорится с гетьманом Завывайло. И не помогут ни оклады с докладами, ни аналитики, ни белозубые спецагенты. Можно забрасывать на Украину специалистов и деньги пачками — оттуда раздастся только чваканье, а через секунду зловонная жижа сомкнется, будто в нее ничего и не попадало.

Политическая система США вместе со всеми ее обитателями — в аду. И черти в том аду носят вышиванки и оселедцы.

Что можно сказать в связи с наблюдаемым?

С чувством глубокого удовлетворения можно сказать только одно: так вам и надо, уважаемые партнеры!

Потому что все вышеописанное — это плоды того дерева, которое выросло из госдеповских печенек на Майдане. Ведь это Америка привела к власти на Украине дегенератов. Это Вашингтон убедил мир, что бабуины — и есть вершина украинской эволюции.

Чем бы все это ни кончилось, кто бы ни победил, политическая система США будет в итоге разрушена, а Украина в любом случае — наказана. И это в высшей степени справедливо.

США и Украина нашли друг друга. Совет и любовь.