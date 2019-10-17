Украинские силовики нанесли мощный минометный удар по ДНР

Донецк, 17 октября. Подразделения ВСУ нанесли мощный минометный удар по селу Коминтерново на юге ДНР. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Сообщается, что украинские силовики провели два обстрела по населенному пункту.

«Было выпущено 22 мины калибром 82 мм и шесть мин калибром 120 мм», — сообщили в СЦКК, передает Донецкое агентство новостей.

Также сообщается, что ВСУ произвели более 30 гранатометных выстрелов.

Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин рассказал, что украинская армия перебрасывает тяжелое вооружение и технику в район участка разведения сил у села Петровское в Донбассе. По его словам, за минувшие сутки ВСУ 24 раза нарушили режим прекращения огня.

Напомним, 7 октября в Донбассе должен был начаться первый этап разведения сил и средств у линии соприкосновения сторон в районе населенных пунктов Золотое и Петровское. Однако украинская сторона саботировала отвод сил.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донбасс отказался подчиняться новому руководству страны, которое пришло к власти в результате госпереворота. В ответ на это Киев начал так называемую АТО, позднее получившую название «Операции объединенных сил», против Донецкой и Луганской народных республик. По информации ООН, жертвами внутриукраинского конфликта стали более 13 тысяч человек. Найти решение конфликта между сторонами пытаются на международных площадках, в том числе в рамках встреч контактной группы в Минске.