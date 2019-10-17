Путин поддержал предложение Мединского ужесточить борьбу с пиратством в Сети

Москва, 17 октября. Президент России Владимир Путин поддержал предложение министра культуры Владимира Мединского ужесточить борьбу с пиратством в Сети. Об этом российский лидер сообщил на встрече с выдающимися выпускниками ВГИКа.

На встрече с Путиным Мединский объявил, что с 21 октября в России будет работать система прозрачности в сфере кинематографии. Этот шаг глава Минкультуры назвал «небольшой отраслевой сенсацией».

«Новая система прозрачности, которой нет, наверное, нигде в мире. Может быть, даже не во всех отраслях есть что-то подобное, — предположил российский министр. — Мы запускаем с понедельника, Владимир Владимирович, полностью прозрачную систему государственной поддержки киноотрасли».

По словам Мединского, любой россиянин, в частности блогер или журналист, сможет с помощью этой системы узнать подробную информацию о фильме — сколько денег получили его создатели от государства, на каких условиях лента была произведена, имена ее режиссера и продюсеров.

«Как этот фильм «откатался» в итоге: сборы в России, за рубежом, международные призы, — продолжил министр. — То есть какая эффективность государственной поддержки».

При этом глава ведомства добавил, что по-прежнему остро стоит вопрос борьбы с пиратством в Интернете. По мнению Мединского, в России никогда не поднимется рынок стримингового кино в Сети, если не побороть этот вид мошенничества. Министр добавил, что законопроект, который был подготовлен для борьбы с пиратами, в существующем виде работать не будет, так как он «очень мягкий».

«Что касается прозрачности рынка, давно нужно было сделать просто это все, — отреагировал российский президент. — По поводу пиратства — передайте мне предложения, будем работать. Сопротивляющихся много, но я с вами согласен».

В сентябре российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко поддержал руководство «ВКонтакте», которое приняло решение бороться с книжным пиратством.