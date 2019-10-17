ЦСКА готов выкупить арендованного игрока за 3 млн евро

Москва, 17 октября. Столичный ЦСКА заинтересован в выкупе полузащитника Лукаса Сантоса у «Васко да Гамы», об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

По словам источника, «армейцы» готовы предложить за 20-летнего бразильца 3 млн евро. При этом в арендном соглашении между ЦСКА и бразильским клубом прописана опция выкупа за 5 млн евро. Данную сумму российский клуб считает завышенной.

Отмечается также, что в клубе готовы к ситуации, при которой «Васко» откажется продавать Сантоса дешевле прописанной суммы. В таком случае, вероятнее всего, ЦСКА обратится к другим кандидатам.

Сантос перешел в ЦСКА на правах аренды минувшим летом. Соглашение рассчитано до конца текущего года и предусматривает опцию выкупа, которая составляет 5 млн евро. В текущем сезоне на счету футболиста четыре матча, в которых он не совершал результативных действий.

Ранее источник ФАН сообщил, что ЦСКА был заинтересован в приобретении нападающего «Ростова» Элдора Шомуродова. Клуб предлагал за игрока сборной Узбекистана порядка 6,5 млн евро. Однако «Ростов» был против расставания с футболистом в летнее трансферное окно и, вероятнее всего, не захочет отпускать его в зимний период.