Мединский пообещал Путину возродить киностудию имени Горького

Москва, 17 октября. Министр культуры России Владимир Мединский пообещал президенту РФ Владимиру Путину вернуть студию имени Горького на кинорынок и подчеркнул, что проектами киностудии можно будет гордиться уже через пару лет.

Путин поручил правительству рассмотреть идею создания государственной киностудии детских и юношеских фильмов. Доклад о возможной реализации должен быть предоставлен главе государства до 20 декабря.

«Мы получили ваше поручение. Можно сказать, что мы уже выполнили. Неделю назад буквально поменялось руководство киностудии имени Горького, мы вернем эту киностудию на рынок, создадим консорциум киностудии имени Горького совместно с Союзмультфильмом и, поверьте, через пару лет мы будем этим проектом гордиться», — сообщил Мединский Путину на встрече с выпускниками ВГИКа.

В сентябре 2019 года Сергей Зернов по собственному желанию покинул пост генерального директора московской киностудии имени Горького. Он руководил студией с 1 декабря 2010 года. Сейчас место гендиректора творческо-производственного объединения заняла Юлиана Слащева.

Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени М. Горького была основана в 1915 году. В 2015 году студия отпраздновала 100-летний юбилей. На территории организации были заложены первые памятные знаки «Аллеи Звезд». В мае 2018 года было объявлено о продаже семи зданий киностудии, а также земельных участков и автобазы общей площадью 8 693 квадратных метра.