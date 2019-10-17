Политолог объяснил, зачем Вакарчук обрушился с критикой на Зеленского

Украинская политическая партия «Голос» депутата Верховной рады и музыканта Святослава Вакарчука находится в очень непростой ситуации. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев.

Разочарование Зеленским

Святослав Вакарчук поделился своими впечатлениями от президентства Владимира Зеленского. По его словам, от украинского лидера уже хотелось бы видеть дела, а не только заявления.

«Я думаю, это не только моя оценка, а очень многих людей — к сожалению, пока очень мало можно сделать выводов. Потому что хотелось бы видеть уже дела, а не только декларации», — заявил Вакарчук.

Украинский политик и музыкант заметил, что «настоящее лидерство — это когда тебе достаточно поддержки людей для того, чтобы не менять конституцию, либо не менять правила игры».

«Когда ты говоришь, что у тебя новая политика, а на самом деле ты меняешь правила игры фактически под себя, пользуясь тем, что сейчас большая поддержка людей и можно сделать очень много», — рассказал Вакарчук.

По его мнению, действующая власть Украины очень похожа на прошлую. «Все они приходили и говорили: «Сейчас будет по-новому. Мы будем менять правила и делать их нормальными и справедливыми». Но на самом деле меняли людей и меняли правила под людей. Мне кажется, это очень, во-первых, неэффективная, а во-вторых, очень опасная история», — заявил Вакарчук.

Кроме того, он напомнил, что ни партия «Слуга народа», ни Владимир Зеленский не шли на выборы с обещанием изменить конституцию страны, усилив президентские полномочия.

«У нас парламентско-президентская республика. И таких обещаний никто не давал. Обещания были: «конец эпохи бедности», «придет весна, будем сажать», — подчеркнул Вакарчук.

Вакарчук в непростом положении

Как отметил Евгений Валяев, у лидера украинской партии «Голос» Святослава Вакарчука достаточно непростое положение. Ему как новой политической силе нужно не потерять политическую субъектность, сохранив свой голос и свою позицию по основным вопросам украинской внешней и внутренней политики.

«С другой стороны, многие пункты программы «Голоса» пересекаются с нынешней правящей партией «Слуга народа» Владимира Зеленского. Сохранять политическую субъектность проще, когда ты не участвуешь в работе правящей коалиции, поэтому твой голос может звучать свободнее. Хотя Вакарчук мог бы и чаще делать критические заявления в сторону Зеленского, как это делает, например, Петр Порошенко, используя это для наращивания своего рейтинга. Причина такого поведения кроется в неопытности Святослава Вакарчука как нового лица украинской политики», — пояснил Евгений Валяев.

Эксперт обратил внимание, что Вакарчук называет свое положение «сверхпозицией» — когда «Голос» не является ни оппозицией, ни коалицией. Однако политолог оценивает это как отсутствие позиции.

«Вероятно, что совсем скоро Вакарчуку придется менять подходы и становится более критически мыслящей политической силой по отношению к Владимиру Зеленскому. Этот процесс будет носить естественный характер, ведь такой подход может принести ему электоральные очки. С другой стороны, если падение рейтингов «Слуги народа» в будущем будет существенным, то Зеленский для поддержания легитимности может изменить коалицию, пригласив в нее «Голос». Если Вакарчук предполагает такой сценарий, то его комментарии в отношении политики Зеленского будут оставаться весьма корректными», — добавил Евгений Валяев.

Эксперт заметил, Вакарчук уже делает заявления, что ему больше нравится выступать на концертах, чем работать в Раде. Опасность для сторонников «Голоса» в том, что Вакарчук может разочароваться в политике. Но процесс разочарования займет больше времени, для этого нужно еще хотя бы пару лет.

По мнению Евгения Валяева, «Голос» может повторить судьбу «Самопомощи» — партии, которая заседала в Раде в предыдущем созыве. Хотя изначально стартовые позиции у партии были очень интересными, считает эксперт.

«Современная политическая программа, новые лица, позиция защитника малого и среднего бизнеса, а также среднего класса — у партии были все возможности для того, чтобы закрепить свои позиции в украинской политике. Но этого не произошло. Различные скандалы, отсутствие декларируемой ранее работы, — и в итоге «Самопомощь» не прошла в новый созыв Рады. «Голос» может пойти по такому же пути, если не начнет задумываться о своем месте в украинской политике уже сегодня», — заключил Евгений Валяев.

Ранее в Госдуме обвинили Зеленского в страхе перед националистами. По словам депутата Алексея Чепы, для того, чтобы выполнить условия «формулы Штайнмайера», нужна политическая сила, которой у президента Украины Владимира Зеленского нет.