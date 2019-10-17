Путин поддержал создание отдельного рейтинга для творческих вузов

Москва, 17 октября. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создать отдельный международный рейтинг для творческих вузов.

«Конечно, у творческих вузов есть своя специфика, причем очевидная совершенно. И конечно, можно и нужно подумать», — отметил глава государства на встрече с выдающимися выпускниками ВГИКа.

Создать отдельный рейтинг для творческих вузов предложил ректор ВГИКа Владимир Малышев. Он взял на себя инициативу разработать для творческих вузов международный рейтинг.

Путин отметил, что «это непростая история», но нужно выступить инициаторами этого процесса. Президент РФ добавил, что все рейтинги относительны, по сравнению с западными рейтингами в России все устроено по-другому.

В четверг Путин посетил ВГИК по случаю столетия вуза и встретился со студентами. Глава государства осмотрел учебные помещения института, ознакомился с работой факультета анимации и мультимедиа, посетил мастерскую по изготовлению кукол, павильоны операторского факультета. Также президент РФ присутствовал на класс-концерте студентов выпускного курса.