Террористам из ПНС Ливии не место на сочинском форуме Россия — Африка

Экономический форум Россия — Африка, который пройдет в Сочи 23—24 октября, возможно, посетит делегация так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии во главе с премьер-министром Файезом Сарраджем. Эта информация вызвала широкий общественный резонанс, поскольку известно, что ПНС Ливии связано с запрещенными в РФ радикальными организациями «Братья-мусульмане»1, «Аль-Каида»1 и «Исламское государство»1.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) выразило недоумение, что среди предполагаемых членов ливийской делегации присутствовал замешанный в террористической деятельности член ПНС Ливии Шабан Хадиа, связанный с инициатором похищения двух россиян, которые на протяжении полугода без предъявления обвинений содержатся в ливийской тюрьме в пыточных условиях.

На это отреагировали российский МИД. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что Шабан Хадиа не значится в списке гостей сочинского форума Россия — Африка.

«Согласно имеющейся информации, список ливийской делегации пока окончательно не сформирован, по состоянию на сегодня (имеется в виду 16 октября) упомянутое лицо в него не включено», — сообщила Захарова.

Скандал с приглашением в Сочи делегации ПНС Ливии во главе с Сарраджем Федеральному агентству новостей прокомментировал политический аналитик и публицист Руслан Осташко.

«Ситуация простая и сложная одновременно, — отметил аналитик. — Я лично обратил внимание нашего МИД, что они собирались пригласить в Россию человека (Шабана Хадиа), замазанного по самые уши в связях с террористами. Даже ООН признает, что Хадиа напрямую связан с организациями, занимающимися похищением людей».

Политолог считает позитивным фактором, что МИД РФ оперативно отреагировал на сложившуюся ситуацию.

«Вчера появилась информация, что наш МИД отреагировал на волнения в обществе в связи с приглашением столь одиозной фигуры. СМИ сообщают, что этого персонажа, скорее всего, на форуме все-таки не будет, хотя подчеркивается, что окончательные списки еще не сформированы», — рассказал Осташко.

Что касается самого факта приглашения в Сочи делегации ПНС Ливии, возможно, дело в том, что люди, ответственные за это, действовали по неопытности или из-за незнания ситуации, считает политолог.

«Даже в списки выступающих включен человек, который, по данным ООН, прямо замешан в террористической деятельности и похищениях людей», — отметил эксперт, по мнению которого, подобные решения могут быть исключительно следствием ошибки. «Надеюсь, все будет сделано, чтобы подобные ошибки были исправлены, и в списках приглашенных на форум не будет тех, кто замешан в связях с террористическими организациями, — подчеркнул собеседник ФАН. — Россия ни под каким видам не должна приглашать своих открытых врагов к выступлению на публичных форумах и мероприятиях, на мой взгляд, — это аксиома. В борьбе с международным терроризмом гибнут наши ребята, настоящие патриоты, которые ценой своей жизни защищают нас от террористов. В память об этих людях мы не имеем права приглашать террористов на публичные открытые мероприятия в нашей стране». «С террористами и с людьми, с ними связанными, наша страна не должна иметь никаких дел», — резюмировал Руслан Осташко.

Отметим, в Ливии с 2011 года идет гражданская война, начавшаяся после убийства с одобрения Запада ливийского лидера Муаммара Каддафи. Сейчас в стране фактически установилось двоевластие. В ливийской столице Триполи засело так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, возглавляемое Файезом Сарраджем. Эта структура, не пользующаяся поддержкой населения, в своей деятельности опирается на боевиков-террористов, среди которых члены запрещенных в РФ террористических группировок «Братья-мусульмане», «Аль-Каида» и даже «Исламское государство» — ИГИЛ1.

Против террористов, окопавшихся в Триполи, ведет антитеррористическую операцию возглавляемая Халифом Хафтаром Ливийская национальная армия (ЛНА), которая контролирует восток страны, где власть принадлежит выборному органу — Палате представителей.

Напомним, член ПНС Шабан Хадиа, известный как террорист и похититель людей, связан с Абдельрауфом Карой, членом группировки RADA, входящей в структуры ПНС. Именно RADA контролирует тюрьму, в которой незаконно удерживают двух российских граждан, фактически взятых террористами в заложники. Это сотрудники Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и переводчик Самер Хасан Али Суэйфан, почти полгода удерживаемые в ливийской тюрьме без предъявления обвинения. Россиян задержали во время проведения социологических исследований, не предоставив адвоката и права на телефонный звонок, и в настоящее время их держат в тюрьме в нечеловеческих условиях, подвергая пыткам.

Глава ФЗНЦ, председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич, узнав о возможном визите Хадиа в Россию, призвал МИД РФ поставить перед делегацией ПНС Ливии вопрос об освобождении захваченных в заложники россиян. Отсутствие имени ливийского террориста в списках гостей форума Малькевич назвал «первой победой».

1 Организация запрещена на территории РФ.