Сотрудника ФБК и злостного уклониста от армии Шаведдинова задержали в Москве

Москва, 17 октября. Сотрудника так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Руслана Шаведдинова задержали в Москве у одной из станций метрополитена. Сотрудники правоохранительных органов проверили документы сторонника скандального блогера Алексея Навального и установили, что работник ФБК является злостным уклонистом от армии.

Как сообщил политолог Армен Гаспарян в своем Telegram-канале, Шаведдинова уже отпустили из ОВД. Выяснилось, что сотрудник «Фонда борьбы с коррупцией» на протяжении долгого времени уклоняется от воинской службы.

«Сегодня ему полагалось прийти на медкомиссию, но, как типичный уклонист, Шаведдинов проигнорировал весточку от военкома и пошел гулять. Тогда и был задержан и доставлен в ОВД», — написал Гаспарян.

Ранее Шаведдинова уже задерживали, чтобы вручить ему повестку от военкомата, однако тогда он не стал подписывать документы.

«Ну после такого-то какого еще отношения он к себе ожидал? Что за ним каждый раз так будут ходить и просить подписать бумажку?» — отметил политолог.

Ранее телеканал НТВ в своем фильме-расследовании «Как отмыть миллиард» сообщал, что Руслан Шаведдинов в преддверии масштабных обысков, которые прошли в штабах ФБК в рамках расследования уголовного дела о легализации денежных средств, скрылся за границей. Как выяснилось, активист Навального перевел в «Фонд борьбы с коррупцией» 15 миллионов рублей. При этом его заработная плата составляет 60 тысяч рублей.