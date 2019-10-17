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Путин посетил класс-концерт студентов ВГИКа

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Путин посетил класс-концерт студентов ВГИКа

Москва, 17 октября. Президент России Владимир Путин посмотрел во Всероссийском государственном институте кинематографии имени С. А. Герасимова класс-концерт студентов выпускного курса вуза.

Глава государства осмотрел помещения ВГИКа в сопровождении ректора вуза Владимира Малышева, министра культуры РФ Владимира Мединского и советника президента Владимира Толстого.

Когда российский президент зашел в зал, студенты репетировали музыкальный номер в народном жанре. Учащиеся, прервав репетицию, поприветствовали Путина и исполнили для него песню «Когда мы были на войне» Давида Самойлова, стилизованную под казачью песню.

«Браво! Супер!» — сказал российский президент, обращаясь к молодым дарованиям.

Профессор кафедры актерского мастерства заслуженный артист России Александр Федоров сообщил главе государства, что студенческая труппа объездила с этим концертом несколько российских регионов.

В завершение студенты сфотографировались с Путиным. Глава государства, прощаясь с вгиковцами, еще раз похвалил студентов-артистов за блестящее исполнение.

«Как настоящие казаки», — сказал Путин.  

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Источник: ТАСС
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