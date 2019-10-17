Патрушев назвал партнерство РФ и КНР важнейшим фактором стабильности в мире

Бразилиа, 17 октября. Партнерство России и Китая является важнейшим фактором стабильности в мире, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с членом политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Яном Цзечи в рамках ежегодной встречи высоких представителей стран БРИКС, которые курируют вопросы безопасности.

Патрушев поздравил Цзечи с 70-летием образования Китайской Народной Республики. Представитель России напомнил, что СССР стал первой страной, которая установила дипломатические отношения с КНР.

Спустя десятки лет государства остаются стратегическими партнерами. Патрушев отметил, что сотрудничество России и Китая «достигло беспрецедентно высокого уровня», а также стало образцом выстраивания диалога между крупными странами.

«Российско-китайская связка прочно утвердилась в качестве одного из важнейших стабилизирующих факторов в глобальных и региональных делах», — констатировал секретарь Совета безопасности РФ.

Патрушев отметил, что Москва нацелена «на дальнейшее углубление российско-китайского диалога по вопросам безопасности».

Представитель политбюро ЦК Коммунистической партии Китая в свою очередь сообщил о готовности Пекина всесторонне реализовывать договоренности, укреплять политическое взаимное доверие между странами и расширять «широкомасштабное практическое сотрудничество во всех сферах».

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