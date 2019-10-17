Красный Полумесяц готовит гумконвой в Рас-аль-Айн после старта операции против курдов

Москва, 17 октября. Турецкий Красный Полумесяц продолжит оказывать помощь местному населению на севере Сирии после старта операции против курдских террористов, заявил вице-президент Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Керем Киник.

Киник отметил, что турецкая сторона регулярно доставляет гуманитарную помощь на территорию Сирии. Следующей его точкой станет город Рас-аль-Айн, который был освобожден от курдских террористов в первые дни проведения операции «Источник мира».

«Мы будем регулярно доставлять гуманитарную помощь», — констатировал Киник.

Рас-аль-Айн представляет собой один из крупнейших городов провинции Хасака. С момента начала сирийского вооруженного конфликта город фактически контролируется курдами.

Напомним, операция турецкой армии против курдских террористов стартовала 9 октября. С помощью операции «Источник мира» Анкара намерена на севере САР создать некую буферную зону — «защитный пояс» для турецкой границы. Вооруженные курдские формирования под предлогом «освобождения» Сирии от запрещенного в России «Исламского государства»1 заняли территории в восточной части страны и начали оказывать давление на местных жителей. Курды не вели боевых действий против террористов, предпочитая «договариваться» с ними, входя на занятые ими земли.

Ранее российский политолог Андрей Кошкин предположил, что Совбез ООН осудит Анкару за военную операцию, направленную против курдов-террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.