Пентагон опасается, что курды передадут России секреты спецназа США

Вашингтон, 17 октября. Пентагон обеспокоен тем, что все секреты действовавших в Сирии американских военных могут стать достоянием Москвы и Дамаска из-за антитеррористической операции Турции против курдских боевиков. Об этом сообщает американское издание Military Times со ссылкой на собственные источники.

Подразделения Сил специальных операций ВС США, а также агенты ЦРУ осуществляли свою деятельность на севере Сирии с 2012 года. В 2014 году американцы начали тесно сотрудничать с курдскими вооруженными формирования из состава «Сирийских демократических сил» (СДС) в северных районах САР. Американские инструкторы обучали курдов, а также оказывали им помощь в создании наиболее боеспособных подразделений.

15 октября президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских военнослужащих из северных районов Сирии из-за антитеррористической операции Турции, в результате чего курды остались без поддержки Вашингтона. В Пентагоне уверены, что курды могут передать российским и сирийским военным секретную информацию о тактических приемах, методах и процедурах сбора разведывательных данных спецназом США.

Напомним, 9 октября власти Турции объявили о начале антитеррористической операции против курдских боевиков в северных районах Сирии. Главной целью операции является создание зоны безопасности в приграничных с Турцией сирийских районах, а также установление контроля над трассой М4, которую террористы используют для доставки боеприпасов.

Операция Анкары направлена против курдских боевиков, захвативших восточный берег реки Евфрат под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). Однако курдские боевики не вели боевых действий против террористов ИГ, так как многие из них являются членами курдских вооруженных формирований. При этом деятельность курдских боевиков в Сирии способствовала созданию спящих ячеек ИГ, члены которых в любой момент могут начать масштабные боевые действия в САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.