Названы три напитка, помогающие увеличить продолжительность жизни

Москва, 17 октября. Зарубежные медицинские специалисты назвали три напитка, употребление которых, по их словам, может помочь увеличить продолжительность жизни человека.

Как сообщают эксперты, первым в этом небольшом списке стоит молоко. Оно не только способствует увеличению продолжительности жизни, но и сохранению здоровья. По словам специалистов, при регулярном, однако не чрезмерном употреблении продукт может помочь защитить организм от проблем с сердцем на 15-20%.

Полезен, на их взгляд, и апельсиновый сок. Напиток богат микроэлементами, способными защитить от развития онкологии и сахарного диабета.

Завершает перечень иностранных медицинских экспертов кофе. В умеренном количестве он, по словам специалистов, полезен для здоровья. Согласно результатам исследования, проведенного учеными из Университета Южной Калифорнии, кофе может помочь организму защититься от болезней сердца, а также от рака, инсульта, сахарного диабета и много другого.

Медики рекомендуют не злоупотреблять напитком. Эксперты советуют ограничиться двумя-тремя чашками в день.

Ранее научные сотрудники из Национального института здравоохранения США провели исследование и установили, как употребление кофе беременными женщинами влияет на состояние будущего ребенка. Согласно выводам экспертов, две и более чашек напитка ежедневно повышают риск выкидыша.

Тем временем министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила о том, что средняя продолжительность жизни россиян увеличилась до 73,6 года. Исторического минимума в этом году достигла смертность от туберкулеза.