Стратегические учения «Гром-2019» напомнили Западу о правилах приличия

Военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что стратегические учения «Гром-2019» — это четкий сигнал для Запада «вести себя прилично».

Ранее Минобороны России сообщило, что в рамках стратегических учений «Гром-2019» под руководством президента РФ Владимира Путина, состоялись пуски баллистических и крылатых ракет.

«В рамках стратегического командно-штабного учения «Гром-2019» 17 октября под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Путина проведена тренировка с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющей сил стратегического сдерживания. В ходе тренировки состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет», — значится в сообщении военного ведомства.

Пуски осуществлялись с бортов ракетных подводных крейсеров стратегического назначения, надводных кораблей, стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев. Активно «работали» комплексы с твердотопливными межконтинентальными баллистическими ракетами мобильного и шахтного базирования «Ярс», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер».

Так, пуски с подлодок проходили из акватории Баренцева и Охотского морей по полигонам «Кура» (Камчатка) и «Чижа» (Архангельская область). Стрельбы выполняли подлодки стратегического назначения Северного и Тихоокеанского флотов. Надводные корабли Северного флота и Каспийской флотилии выполнили пуски из акватории Баренцева и Каспийского морей по целям на берегу.



Межконтинентальная баллистическая ракета была выпущена комплексом «Ярс» с космодрома «Плесецк» по полигону «Кура». «Искандеры» же выполнили пуски на полигонах Южного и Восточного военных округов.

«Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики», — подчеркнули в военном ведомстве страны.

#Видео В ходе СКШУ #Гром2019 надводные корабли Северного флота и Каспийской флотилии произвели пуски высокоточных крылатых ракет #Калибр из акватории Баренцева и Каспийского морей по целям на берегу #КрылатыеРакеты #ПускиРакет #ГрадСвияжск #СеверныйФлот pic.twitter.com/hK4KRCwln7 — Минобороны России (@mod_russia) October 17, 2019

По словам военного эксперта ТАСС, полковника в отставке Виктора Литовкина, учения «Гром-2019» — это «проверка ракет и комплексов, которые стоят на вооружении армии России, ведь они должны время от времени проверяться и проходить испытания».

«Военные проверяют, как техника выполняет те программы, которые в нее заложены. Причем это касается не только самих ракет, но и пусковых установок, атомных ракетоносцев, самолетов дальней авиации. При этом мы заранее предупреждаем о таких пусках ракет наших «стратегических партнеров», в первую очередь США с которыми у нас есть договор СНВ-III. Мы им указываем, что в определенное время будут проведены такие пуски, предоставляем информацию о них. США поступают также. Почему все ракеты летают на севере? Потому что по берегу Северного Ледовитого океана у нас стоят контрольно-измерительные пункты, которые снимают параметры полета их ракет», — пояснил военный аналитик.

В свою очередь профессор академии военных наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что управление пусками осуществлялось из Национального центра управления обороной.

«Проверялись системы связи, их работоспособность, устойчивость каналов к помехам, сбоям и так далее. Возможно также проверялась автоматизированная система управления ядерными силами страны «Казбек», которую все знают, как «ядерный чемоданчик». Их испытания проходят не часто, но все же проходят. И у нас, и у США, то есть каждый президент должен попробовать, как эта система работает, чтобы прочувствовать всю глубину ответственности и понять, как все происходит технически. Ведь в критический момент у всех будут трястись руки, будут сбиваться мысли и поэтому важно наработать навык. У Владимира Путина такая тренировка наверняка уже была, но иногда ее нужно повторять, поскольку на все про все будет минут 20-25 и нужно это понимать. И представить, как действовать в критической ситуации. Может быть и это было», — заявил Козюлин.

«Ядерный чемоданчик» представляет собой портативный абонентский терминал с шифром «Чегет» и является инструментом ответного удара. В действие он приводится только после получения сигнала о ракетном нападении на Россию. Внутри находится аппаратура связи с генеральным штабом и командованием РВСН. Информация передается зашифрованными символами и заблокировать связь невозможно.

Отметим, на постоянном боевом дежурстве находится три «Чегета»: у президента, министра обороны и начальника генштаба. Сама же «красная кнопка» передает на командные пункты РВСН код, разрешающий использование ядерного оружия, однако пуск ракет происходит лишь в том случае, если команды об этом поступят со всех трех пультов.

«А вообще, учения «Гром» показали, что наши ядерные силы способны защитить страну и ни у кого нет даже мысли, что ядерная триада России не сработает. И я уже не говорю о том, что количественно и качественно силы проверялись многократно. Так что рука не дрогнет, система попадет куда нужно, куда назначено. В крайнем случае есть система известная «Периметр», — заключил Козюлин.

По мнению военных аналитиков, 17 октября Российская Федерация напомнила миру о том, что в мире существует не так много стран, способных не только защитить себя от агрессии, но и физически уничтожить нападающего противника.

«Для Запада это четкий сигнал. Мы показали, что у нас все работает, все в порядке, что «ребята, ведите себя прилично и не задирайтесь больше чем вы можете». Слова это одно, а поступки и действия — это совсем другое», — заключил Виктор Литовкин.

Напомним, учения стратегических ядерных сил «Гром-2019» на территории Российской Федерации проходят с 15 по 17 октября. Они носят исключительно оборонительный характер и не направлены против каких-либо стран. Сами же маневры проводятся планово.