Турция поддержит операцию РФ и САР по отводу курдских боевиков от границы

Анкара, 17 октября. Анкара не будет выступать против, если Дамаск и Москва решат вопрос отвода курдских террористических формирований от сирийско-турецкой границы. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя операцию Анкары против курдов в Сирии.

«Россия обещает нам, что с той стороны [турецко-сирийской] границы не будет Рабочей партии Курдистана (РПК) и «Сил народной самообороны» (СНС, сирийские курды). Если Россия вместе с сирийской армией выведут СНС из региона, мы не будем против», — заявил Чавушоглу в интервью «Би-би-си».

Кроме того, Чавушоглу рассказал о роли Москвы в урегулировании ситуации на севере Сирии. По словам турецкого дипломата, Россия передает сообщения между Дамаском и Анкарой.

Министр добавил, что Турция в рамках астанинского процесса представляет интересы сирийской оппозиции. Чавушоглу подчеркнул важность запуска конституционного комитета по Сирии.

Также Чавушоглу прокомментировал письмо президента США Дональда Трампа турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану. В письме глава Белого дома заявил, что «РПК хуже «Исламского государства»1 (террористическая организация запрещена в РФ). Глава МИД Турции добавил, что для США «разницы между ними нет».

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии. Целью операции турецких ВС является создание на севере САР буферной зоны, которая станет защитой для турецкой границы, куда смогут вернуться сирийские беженцы, проживающие в Турции.

Операция «Источник мира» направлена против вооруженных курдских формирований, захвативших восточный берег Евфрата. Под предлогом борьбы с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в РФ) курды оккупировали значительную часть сирийских территорий. При этом курды оказывали содействие террористам, создавая «спящие ячейки».

1 Организация запрещена на территории РФ.