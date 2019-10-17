Президентский лимузин Aurus получит тюнинг-версию GT

Москва, 17 октября. Отечественный автомобиль представительского класса Aurus «Сенат» вскоре получит совершенно новый внешний облик.

Специалисты прогнозируют, что вскоре лимузин Aurus станет доступен не только первым лицам государства, но и другим покупателям. Несмотря на и так крайне необычных дизайн, автоэксперты хотят дополнительно преобразить машину при помощи тюнинга.

Сейчас автомобиль выпускается в двух вариантах — Aurus Senat S600 и Aurus Senat Limousine L700. Название транспортного средства тоже вышло крайне патриотичным — в честь Сенатской башни Московского Кремля. Бронированная версия одного из лимузинов входит в кортеж президента России Владимира Путина.

Цена Aurus зависит от типа кузова. Стоимость небронированной модели Senat S600 начинается от 12 миллионов рублей. Бронированный вариант будет стоить дороже. Отметим, что стоимость ближайшего конкурента Rolls-Royce Phantom равна 35 миллионам рублей, поэтому Aurus заинтересовал большое число тюнеров.

Первыми концепт президентского лимузина проработали тюнеры Федор и Борис с YouTube-канала LOW CARS MEET. Эксперты вынесли вердикт, что автомобиль идеален для превращения в stance-модификацию в стиле VIP. Она предполагает сокращение клиренса и угловое расположение колес в арках, пишет iReactor.

Независимые автохудожники тоже попытались создать тюнинг Aurus, однако без определенных навыков и грамотных конструкторских бюро идея оказалась провальной. Что касается зарубежных предприятий, то среди них тоже оказались несколько компаний, заинтересовавшихся проработкой тюнинга редкого автомобиля.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил, что сейчас уже собраны предварительные заказы на шесть сотен моделей Aurus. Продажи лимузинов начнутся в 2021 году.