Пушков назвал необычным тон письма Трампа Эрдогана

Москва, 17 октября. Письмо президента США Дональда Трампа своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану на фоне начатой Анкарой военной операции против курдов в Сирии стало еще одним примером того, что Штаты «не справляются ни с собой, ни с миром», заявил российский сенатор Алексей Пушков.

По мнению российского политика, тон послания Трампа, действительно, необычный. Однако, как заметил Пушков, обычными никак нельзя назвать и объявление импичмента (президенту США) под надуманным предлогом, и публикацию Белым домом бесед мировых лидеров (Трампа и Владимира Зеленского).

«Обычны ли истерики Нэнси Пелоси? Обычно ли требование Байдена снять прокурора Украины?» — продолжил свою мысль Пушков.

Как сообщалось ранее, обращение, о котором идет речь, Трамп направил Эрдогану 9 октября в день начала антитеррористической операции «Источник мира» на севере Сирии. В письме Трамп в грубой манере потребовал от турецкого лидера «не подводить весь мир», «не стоить из себя крутого парня» и «не быть дураком». В Анкаре отметили, что Эрдоган прочитал письмо Трампа и выкинул в урну. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал письмо лидера США весьма необычным, заметив также, что «такой язык не часто встретишь в переписке государственных лидеров».

Напомним, 14 октября Трамп в ответ на военную операцию «Источник мира» подписал указ о введении санкций против Минобороны и Минэнерго Турции и глав этих ведомств, а также министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу. 15 октября Эрдоган заявил, что Анкару это не беспокоит и операция в Сирии будет продолжена.

Операцию в Сирии Турция проводит против курдских террористов и боевиков запрещенной в России группировки «Исламское государство»1. При этом сами курды заявляли, что в САР находятся, чтобы якобы бороться с игиловцами, хотя на самом деле включали их в свои ряды, содействовали им, создавая «спящие ячейки».

После нейтрализации боевиков Анкара намерена создать буферную зону вдоль сирийско-турецкой границы, чтобы разместить в ней почти миллион беженцев из САР, которые сейчас находятся в Турции.

1 Организация запрещена на территории РФ.