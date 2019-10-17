Черданцев объяснил, почему европейские клубы интересуются Дзюбой

Москва, 17 октября. Футболист петербургского «Зенита» Артем Дзюба интересен любому хорошему клубу как минимум потому, что лидирует по системе «гол + пас» в отборочном турнире Евро-2020. С такой точкой зрения выступил известный комментатор Георгий Черданцев.

Он обратил внимание и на то, что Дзюба успешно выступает и в Лиге чемпионов, и именно поэтому иностранные клубы внимательно следят за карьерой форварда сине-бело-голубых.

Однако, добавил эксперт, есть ряд нюансов, которые влияют на то, почему ни одна из иностранных команд до сих пор не заполучила российского игрока.

«Контракт Дзюбы достаточно большой, чтобы европейский клуб его потянул. И не забывайте о разнице в налогах в России и за рубежом. Я имею в виду тот налог, который платит гражданин. Конечно, в России он меньше, чем в Европе», — объяснил Георгий Черданцев в комментарии телеканалу «360».

Кроме того, Черданцев считает, что нынешний большой контракт может стать последним для Дзюбы с точки зрения возраста футболиста. Комментатор добавил, есть и финансовые нюансы, которые тоже стоит иметь в виду.

Ранее в прессе появилась информация, что Артемом Дзюбой интересуется миланский клуб «Интера». По слухам, сделку по покупке российского футболиста могут заключить этой зимой.