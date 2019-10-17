В «Роснефти» назвали слухами остановку работы в Ираке из-за операции Турции против курдов

Москва, 17 октября. В «Роснефти» назвали слухами сообщения о полной остановке работы компании в иракском Курдистане из-за операции Турции «Источник мира», направленной против курдов в Сирии.

Первый вице-президент корпорации Эрик Лирон в кулуарах V конференции «Технологии в области разведки и добычи ПАО «НК «Роснефть» заявил о приостановке работы компании на блоке 8 в иракском Курдистане из-за его близости к сирийской границе.

«На блоке 8, так как он находится ближе к границе, то тут было принято решение чуть-чуть приостановить работу, до тех пор пока не будет обеспечена 100% безопасность наших сотрудников», — сказал топ-менеджер в беседе с РИА Новости.

При этом вице-президент и пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев, комментируя сообщения о приостановке работы корпорации, заявил в беседе с изданием «Экономика сегодня», что «ничего не знает ни о какой приостановке».

Турция на прошлой неделе объявила о начале антитеррористической операции «Источник мира» на севере Турции, направленной против курдских вооруженных формирований и террористов «Исламского государства»1 (запрещено в России). Курдские боевики контролируют территорию на стыке границ Турции, Сирии и Ирака.

В Анкаре подчеркнули, что рассчитывают создать зону безопасности на границе и заблокировать трассу М-4, по которой боевики передвигаются и доставляют грузы с оружием.

1 Организация запрещена на территории РФ.