Москва, 17 октября. Руководитель медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук и генеральный директор Федерального агентства новостей (входит в медиагруппу «Патриот») Евгений Зубарев принимают участие в заседании комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ.

Заседание комиссии началось в 16.30 по московскому времени. Отметим, в медиагруппу «Патриот» вошли издания: Федеральное агентство новостей, «Народные новости», «Экономика сегодня» и «Политика сегодня».

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей провело расследование, которое доказывает, что США неоднократно вмешивались во внутренние дела РФ, в том числе и в прошедшие выборы. Удалось выяснить, что так называемая «оппозиция» получает для ведения антигосударственной деятельности финансовые средства из-за рубежа.

Кроме того, стало известно, что глава службы безопасности посольства США в Москве, сотрудник ЦРУ Стивен Секстон проводил тренинги в так называемом «Фонде борьбы с коррупцией» скандального блогера Алексея Навального и рассказывал об организации уличных акций. В частности, он подробно объяснял, как оказывать противодействие сотрудникам правоохранительных органов.

ФАН также выяснило, что спецагент ЦРУ Стивен Секстон — один из лучших специалистов Госдепа, который занимается сокрытием следов финансовых преступлений. Скорее всего, в РФ основная его задача заключалась в том, чтобы подготовить и подчистить все документы ФБК.