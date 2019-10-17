Суд освободил из СИЗО четырех обвиняемых по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Кемерово, 17 октября. Четверо из восьми обвиняемых по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» освобождены из СИЗО. Такое решение принял Заводский районный суд Кемерово.

Суд постановил продлить срок ареста до 26 января гендиректору комбината Юлии Богдановой, гендиректору ООО «Зимняя вишня» Надежде Судденок, техническому директору ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания-собственник ТРЦ) Георгию Соболеву и сотруднику ЧОП Сергею Антюшину.

Руководителю компании «Системный интегратор» Игорю Полозиненко, инженеру противопожарной системы Александру Никитину, начальнику караула пожарно-спасательной части №2 Сергею Генину и главе службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрею Бурсину изменили меру пресечения.

«Изменить меру пресечения в виде запрета определенных действий», — огласил решение судья.

Трое обвиняемых покинут СИЗО 26 октября, Бурсин пробудет там до 6 декабря.

Как напоминает «Царьград», трагедия в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошла 25 марта 2018 года. В результате пожара погибли свыше 60 человек, большинство из них – дети, пишет Infox.ru. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело, в его рамках арестовали 15 человек, в том числе охранника, собственников и управляющих зданием, бывших руководителей областного МЧС.

В июле Окружной суд Варшавы принял решение экстрадировать в Россию бывшего гендиректора основной фирмы-владельца «Зимней вишни» и совладельца комплекса Вячеслава Вишневского.

Следствие установило, что Вишневский с участием посредника в 2013–2014 годах дал взятку в размере семи миллионов рублей гендиректору ООО «ИСК Ресурс» Никите Чередниченко, начальнику инспекции стройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову. Все трое также стали фигурантами этого дела.

Вишневский, как сообщали следователи, был заочно арестован судом и объявлен в международный розыск, так как еще в 2016 году покинул Россию и жил в Испании.

В сентябре в Кемерово на месте трагедии открыли «Парк ангелов» в память о погибших при пожаре.