«Дом-2» могут закрыть из-за эпидемии венерических болезней

Москва, 17 октября. Участница «Дома-2» Анастасия Коткова сообщила об эпидемии венерических болезней на проекте.

По информации Котковой, на данный момент от заболеваний лечатся Алексей Кудряшов и Анастасия Иванова. Как установила участница проекта, Иванову заразил Владислав Потемкин, после чего инфекция стала распространяться между участниками телешоу, пишет «Утро.ру».

«На «Доме-2» эпидемия венерических болезней», — подтверждает ее слова телеграм-канал «НеМалахов».

«А еще Кудряшов заразил Анастасию Балинскую», — приводят СМИ слова девушки, с которой Коткова поделилась столь откровенной информацией.

Как пишет «ФедералПресс», из-за эпидемии венерических болезней проект может быть закрыт.

Скандальный проект «Дом-2» идет на телевидении уже более 10 лет. Многие участники телешоу, которые приняли участие в начале «стройки», неоднократно отмечали, что с годами проект стал очень пошлым. Россияне неоднократно выступали с призывом закрыть вульгарный проект, однако его рейтинги остаются достаточно высокими.

В 2017 году бывшую участницу «Дома-2» Анастасию Полетаеву приговорили к 1,5 года колонии общего режима. Приговор по делу черных риэлторов, фигуранткой которого была и Полетаева, вынес Куйбышевский районный суд Омска.

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