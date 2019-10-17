Поклонская ответила Собчак на язвительный комментарий о длине юбки

Москва, 17 октября. Депутат Государственной думы Наталья Поклонская отреагировала на высказывание телеведущей Ксении Собчак о длине ее юбки.

Собчак в своем телеграм-канале высмеяла элемент гардероба депутата, связав длину юбки со служебной необходимостью. По мнению известной телеведущей, Поклонская стала скромно одеваться, чтобы председатель комитета по международным делам «не хватал ее за причинное место» и не переименовал «няшку» в «зайчутку».

Поклонская не осталась в стороне и ответила Собчак в социальной сети, обратив внимание на то, что депутаты, входящие в состав комитета озабочены другими вопросами, которые далеки от длины юбок и переживаний Ксении Собчак.

Также Поклонская сообщила, что уважительно относится к стилю Ксении Собчак и считает ее привлекательной женщиной.

«Считаю ее привлекательной женщиной, и мое воспитание никогда не позволит опуститься до обсуждения язвительного высказывания в отношении женщины или мужчины», — написала Наталья Поклонская в своем Telegram-канале.

Отметим, что российская телеведущая любит обсуждать в социальных сетях действия медийных персон. Так, например, ранее Ксения Собчак публично высмеяла музыкального продюсера Яну Рудковскую, опубликовав фото своего завтрака.