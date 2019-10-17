Зарубежные эксперты оценили перспективы России закрыть все детдома в стране

Российская Федерация делает успехи в работе по переводу детей из интернатов и детдомов в семьи, заявил в интервью Федеральному агентству новостей доктор наук, профессор кафедры педиатрии и неонатологии Университета Миннесоты Дана Джонсон. Зарубежный эксперт выступил на VIII Международном форуме «Каждый ребенок достоин семьи», организованном Благотворительным фондом Натальи Водяновой «Обнаженные сердца». Джонсон отметил, что впереди предстоит еще долгий процесс, который потребует усилий власти и общества.

«Это цель, которой нужно достигнуть, но это долгий процесс. Это особенно сложно, если речь идет о более взрослых детях и детях с особенностями развития, потому что им нужен особый уход. Но это возможно реализовать».

Профессор сам воспитал двух приемных детей и является научным руководителем Национального центра по усыновлению и стабильному жизнеустройству. Его мечта — закрыть все детские дома в мире. Исследование с участием профессора Джонсона на примере системы детских домов Румынии позволило сделать научные выводы о том, что нахождение детей в семье, можно сказать, жизненно важно. Это доказали проведенные медицинские обследования детдомовцев: количество подтвержденных диагнозов и проблем со здоровьем у них многократно больше по сравнению с растущими в семьях детьми.

В своей презентации на одной из секций форума профессор отметил успехи России в этом направлении за прошедшие десятилетия: с 1989 года по 2015 год количество детей, постоянно находящихся в учреждениях, снизилось почти вдвое — на 48%. Однако даже сегодня, по мнению некоторых спикеров, не все специалисты понимают, зачем это нужно.

«Если вы спросите 100 педиатров на улице, я обрадуюсь, если хотя бы пять из них ответят, почему ребенку до двух лет вообще нельзя находиться в детском доме. Многие считают, что нам нужно просто больше денег на интернаты», — поделился наблюдениями заместитель директора по клинической работе петербургского Института раннего вмешательства, детский невролог Святослав Довбня.

В идеале, по мнению участников и организаторов форума, подобных учреждений не должно остаться вообще. По оценкам специалистов, содержание одного ребенка в таком учреждении обходится государству примерно в такую же сумму, как и поддержка шести приемных детей в семьях. Максимально сократиться должно и число интернатов, где содержатся дети с особенностями развития, включая сложные психоневрологические заболевания, считают спикеры.

«Для ребенка с особенностями важно, чтобы он был в социуме. Даже обычным детям с раннего возраста необходимо видеть детей с особенностями, потому что мир красив в своем многообразии, и, если ребенок привык видеть, что вокруг есть люди с особенностями, он и вырастет совсем другим человеком. Наша цель — создать для этого условия, рассказывать об этом и объединять», — отметила организатор форума, руководитель программ «Каждый ребенок достоин семьи» в Благотворительном фонде «Обнаженные сердца» Инна Монова.

Фонд специализируется на детях с особенностями здоровья и создании инклюзивной среды для их жизни и развития. Участниками ежегодного форума становятся специалисты по работе с особенными детьми, сотрудники образовательных учреждений, психологи, неврологи, представители общественных организаций, а также приемные родители и усыновители.

У приехавшей из Татарстана Алсу Валеевой семеро приемных, один усыновленный и один свой ребенок. Женщина брала на воспитание детей вместе с мужем, но супруг недавно ушел из жизни, и теперь Алсу воспитывает всех одна. Гемофилия, эпилепсия, шизофрения, аутизм — это неполный список особенностей здоровья детей, которые были обречены на постоянное нахождение в интернатах, но обрели в лице Алсу маму и возможность иметь дом вместо койко-места. Женщина уверена, что нет ничего невыполнимого в том, чтобы дать возможность расти в семье даже «сложным» в понимании большинства детям.

«Я забирала ребенка, год и семь ему было, он весил шесть килограммов. Мне сказали: он ходить не будет, разговаривать не будет. Вот два года прошло. Слава богу, разговариваем на русском, татарском языках, бегает как сайгак по второму этажу, нормальный, адекватный ребенок. Правда, у него есть свои отклонения. Но этого уже не замечаешь», — поделилась Алсу Валеева.

По мнению женщины, отбить желание становиться приемными родителями в некоторых случаях могут даже не проблемы детей, а действия органов опеки, которые в соответствии с законом обязаны контролировать нахождение приемных детей в семье. Многие слушатели проходящих на форуме лекций и дискуссий уверены, что, если уменьшить количество необязательных досмотров и опросов, у работников органов опеки появятся время и ресурсы для действительно необходимой приемным семьям поддержки.

«Контроль, разумеется, должен быть, без этого нельзя. Но стоит обратиться за какой-то помощью — начинаются постоянные проверки. Днем и ночью — в любое время суток — залезут в кастрюлю, в заправленные кровати… Ну зачем это нужно? У приемных родителей начинается выгорание от этих проверок», — возмутилась Валеева.

Ее поддержала и многодетная мама из Калужской области Ольга Шахрай. Женщина вместе с мужем воспитывают семь собственных детей, включая ребенка с синдромом Дауна, и приемного ребенка с таким же диагнозом.

«Приходят к нам по графику, как положено, через две недели после того, как мы забрали ребенка из интерната, и спрашивают: «Ну и чему он у вас научился за это время?» Через две недели. После интерната. Ребенок с подтвержденным синдромом Дауна. Представляете? Записывают: был одет в хлопковые трусики и синюю футболку без пятен. У меня теперь целая стопка этих футболок лежит, чтобы не было пятен», — поделилась Ольга Шахрай.

Международный форум «Каждый ребенок достоин семьи» проходит ежегодно. В течение трех дней российские и зарубежные эксперты проводили лекции и мастер-классы для родителей особенных детей и специалистов по работе с ними. На этот раз темой форума стало «Качество жизни человека с особенностями развития». По последним данным Росстата, 8,2% населения России имеет инвалидность. Только за 2018 год у 59 тысяч человек впервые были установлены психические расстройства. По мнению организаторов и участников форума, качество жизни для них и тех, кто о них заботится, — это, прежде всего, возможность оставаться частью социума не только в статистических сводках и чувствовать поддержку общества.