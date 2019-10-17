РПЦ разорвет отношения с признающими ПЦУ архиереями Элладской церкви

Москва, 17 октября. Русская православная церковь (РПЦ) намерена разорвать молитвенное общение с иерархами Элладской (Греческой) православной церкви (ЭПЦ), которые признают неканоническую «новую церковь» Украины (Православная церковь Украины). Соответствующее заявление сделал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Прекращаем молитвенное и евхаристическое общение с теми архиереями Элладской церкви, которые вступили или вступят в таковое общение с представителями украинских неканонических раскольничьих сообществ», — заявил он.

РПЦ уполномочила Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прекратить поминовение имени блаженнейшего архиепископа Афинского и всей Эллады в диптихах в том случае, если предстоятель ЭПЦ будет во время богослужения поминать главу одной из украинских раскольничьих группировок.

Напомним, так называемая «новая церковь» Украины была сформирована в прошлом году в результате объединения двух неканонических церковных структур. Каноническая Украинская православная церковь отказалась участвовать в этом «соборе». В Русской православной церкви назвали каноническое значение «собрания» в Киеве ничтожным и отказались принимать в нем участие.

Ранее появилась информация, что две комиссии, сформированные Элладской православной церковью, не намерены признавать «новую церковь» Украины, вопрос передадут на рассмотрение Синода Иерархии.