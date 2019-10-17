Бывший первый секретарь СНБО пытался уехать с Украины

Киев, 17 октября. Украинская полиция задержала бывшего первого замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Олега Гладковского, ему вменяют злоупотребление служебным положением. Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

По данным ведомства, Гладковский был задержан при попытке покинуть страну. Отмечается, что за злоупотребление служебным положением украинского чиновника может ждать наказание в виде ареста на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, накануне НАБУ возбудило уголовное дело против бывшего руководителя генеральной прокуратуры Украины Юрия Луценко. Экс-генпрокурора подозревают в злоупотреблении служебным положением, санкция по соответствующей статье предусматривает до трех лет тюрьмы. Сообщалось, что расследовать возможные преступления Луценко поручил Соломенский суд Киева.