Генпрокуратура проверит правомерность подорожания авиабилетов «Победы»

Москва, 17 октября. Генпрокуратура РФ после сообщений о повышении тарифов авиакомпании «Победа» проверит соблюдение лоукостером прав пассажиров. Об этом журналистам заявил официальный спикер главного надзорного ведомства Александр Куренной.

По его словам, после жалоб клиентов перевозчика на платную регистрацию прокуроры проверили деятельность компании и выявили ряд нарушений. После этого был подан иск в Мосгорсуд, который был удовлетворен.

В ходе новой инспекции сотрудники Генпрокуратуры проверят, насколько правомерным было повышение стоимости билетов.

«При выявлении нарушений будут приняты необходимые меры реагирования», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщалось ранее, по данным СМИ, цены на перелеты в Россию из-за границы вырастут с 28 октября на 25 евро. Представители «Победы» объяснили подорожание необходимостью включить в тариф стоимость регистрации пассажиров в зарубежных аэропортах.

По мнению первого вице-президента «Опоры России» Павла Сигала, после того, как «Победа» подняла цены, у нее будет наблюдаться отток пассажиров. Чтобы вернуть пассажиров авиакомпании придется пойти на уступки и улучшить сервис, пишет «Федерал Пресс».