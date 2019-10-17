Военный эксперт объяснил, как боевые роботы защитят солдат во время городских боев

На испытательном полигоне в Магнитогорске впервые была представлена боевая робототехническая платформа на гусеничном шасси под названием «Маркер». Она обладает большей модульностью, чем уже принятая на вооружение ведомства Сергея Шойгу наземная беспилотная боевая гусеничная машина «Уран-9».

В ходе презентации, проходившей 15-17 октября, компактный и приземистый «Маркер» продемонстрировал способность автоматически прокладывать маршрут и автономно передвигаться в условиях городской застройки и на пересеченной местности. Делает он это с помощью своего многоспектрального технического зрения, которое собирает информацию обо всех статичных и двигающихся объектах на расстоянии 100 метров и в соответствии с ней вычисляет маршрут к заданным точкам.

Центр развития технологий и базовых элементов робототехники «Андроидная техника», занимающийся разработкой «Маркера» с марта 2018 года, в рамках этого проекта создал уже две гусеничных платформы. Они оснащены унифицированным модулем полезной нагрузки и кассетным модулем запуска дронов, с помощью которых робот может, помимо прочего, собирать разведданные.

Отмечается, что боевой робот может вооружаться сочетаниями 12,7 мм пулемета и гранатомета, двух противотанковых управляемых ракет и пулемета, пулеметом с гранатометным модулем калибра 40 мм. При этом «Маркер» будет использоваться в качестве лаборатории для отработки боевого применения и технологий производства наземных роботов, подчеркнули в компании-разработчике. Эта беспилотная машина послужит и для отработки совместного взаимодействия наземных роботов, беспилотной авиации и спецназа.

По сравнению с уже принятым на вооружение боевым наземным роботом «Уран-9», «Маркер» будет дешевле и проще в производстве, а потому оно может стать массовым.

«Такие боевые роботы нужны, чтобы не погибали живые солдаты и офицеры. Пусть лучше погибает железо, а не живые бойцы. В этом была идеология создания платформы «Маркер», которая может наблюдать, что происходит со всех сторон и выдавать ценную информацию войскам, следующим за ней. Если бы у майкопской бригады при атаке Грозного была такая платформа «Маркер», то она бы не полегла на узких улицах чеченской столицы. Она бы смогла пройти вперед. Боевики, возможно, стреляли бы по ней сверху, а мы бы засекли их боевые точки и перед тем, как бросать людской поток в эту узкую горловину, попытались бы расчистить ход… Но, увы, там полегло даже страшно сказать, сколько людей», — заметил военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец в беседе с Федеральным агентством новостей.

По его словам, развитие робототехники во всем мире является приоритетным направлением военной отрасли.

«Каждая уважающая себя высокотехнологичная армия сегодня стремится принять на вооружение боевые роботы. Министр обороны Сергей Шойгу сделал ставку на развитие робототехники и в космосе (речь идет о так называемых боевых космических платформах), и в авиации (у нас появился тяжелый беспилотник «Охотник»), и на земле (мы создаем беспилотный танк), и на флоте (скоро у нас будут подводные беспилотники). Чтобы солдаты были живы, а машины выполняли сложные задачи. Конечно, переход на вооружение, способное выполнять задачи без присутствия человека — это мировая тенденция. И Россия в этом плане стремительно развивается», — добавил военный эксперт.

Напомним, в марте этого года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что до конца 2019-го на вооружение российской армии могут поступить новые боевые роботы, призванные снизить боевые потери личного состава и способные выполнять как разведывательные, так и ударные функции, а также поддерживать танки и мотопехоту.