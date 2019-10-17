ФАН публикует видео с места стихийного мемориала в Керчи в годовщину бойни

Керчь, 17 октября. Крымчане принесли цветы к зданию Политехнического колледжа в годовщину бойни. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео с места событий.

Жители Керчи несут цветы к месту трагедии, во дворе колледжа образовался стихийный мемориал жертвам бойни, которая произошла год назад.

Напомним, 17 октября прошлого года студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в колледже. Жертвами бойни стали 15 студентов и пять преподавателей, ранения получили более 50 человек. Кроме того, летом стало известно, что после длительного лечения скончалась еще одна преподавательница колледжа, пишет RT.

В четверг места памяти и скорби по всему Крыму посетили сотни людей. В Симферополе на площади Ленина также проходит акция памяти жертв бойни.