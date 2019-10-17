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ВСУ наращивают силы на участке разведения сил в Донбассе

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ВСУ наращивают силы на участке разведения сил в ДонбассеДонецк, 17 октября. Украинская армия перебрасывает тяжелое вооружение и технику в район участка разведения сил у села Петровское в Донбассе. Об этом говорится в заявлении официального представителя Народной милиции ДНР Олега Никитина.

«Противник продолжает саботирование мирных инициатив контактной группы, наращивая силы и средства в районе разведения сил у Петровского», — отметил Никитин.

По его словам, украинские силовики разместили в районе Петровского вооружение и бронетехнику. Кроме того, подразделения Вооруженных сил Украины продолжают наносить артиллерийские удары по окраинам населенных пунктов ДНР. По словам Никитина, за минувшие сутки ВСУ 24 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе.

Под обстрелами ВСУ оказались окраины Донецка, Горловки, Макеевки и Ясиноватой, а также поселки Александровка, Старомихайловка, Спартак, Ясное, Коминтерново и Саханка.

В ходе обстрелов украинские силовики использовали минометы калибром 82 и 120 миллиметров, ствольную крупнокалиберную артиллерию, а также гранатометы и стрелковое оружие. В результате обстрелов ВСУ было повреждено 13 домостроений в поселках Старомихайловка и Ясное. Кроме того, осколочные ранения получила мирная жительница Горловки.

Напомним, 7 октября в Донбассе должен был начаться первый этап разведения сил и средств от линии соприкосновения сторон в районе населенных пунктов Золотое и Петровское. Однако украинская сторона саботировала отвод сил, бездоказательно обвинив ДНР и ЛНР в «нарушении перемирия». В свою очередь представители оборонных ведомств ДНР и ЛНР опровергли обвинения украинской стороны, отметив, что Донецк и Луганск выполнили свои обязательства по разведению войск.

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