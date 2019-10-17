Глава ФСБ рассказал о контактах России и США по линии спецслужб

Сочи, 17 октября. Россия и США восстанавливают контакты по вопросам кибербезопасности, данная проблема активно обсуждается в формате «2+2» в Женеве. Об этом сообщил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников по итогам прошедшего в Сочи XVIII Ежегодного совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров ФСБ.

«Мы поддерживаем рабочие контакты на уровне наших экспертов и руководителей специальных подразделений с Центральным разведывательным управлением, Федеральным бюро расследований, с агентством по противодействию наркотикам», — рассказал Бортников.

Глава ФСБ подчеркнул, что ведомство не прекращало контактировать с американскими спецслужбами, независимо от внешнеполитической ситуации. Бортников отметил, что работа на уровне непосредственных исполнителей должна вестись постоянно. По его словам, от этого процесса «зависит очень многое».

Ранее Бортников сообщил, что США предоставили России информацию о готовившихся на территории РФ терактах. Глава ФСБ подчеркнул, что РФ и американцы продолжают обмениваться информацией о готовящихся террористических актах и помогать друг другу в расследовании уже совершенных атак.

Кроме того, Бортников рассказал, что в 2019 году в России удалось предотвратить 39 терактов, сообщает RT. Также в текущем году задержали 679 экстремистов, пишет НСН. Как рассказал «Царьграду» генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов, обычно в террористы вербуют тех, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации.