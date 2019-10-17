Разумков прокомментировал призыв ООН закрыть сайт «Миротворец»

Киев, 17 октября. Верховная рада Украины не может закрыть скандально известный сайт «Миротворец». Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Зампредседателя мониторинговой миссии ООН на Украине Бенджамин Моро выступил с призывом к Верховной раде Украины инициировать процедуру закрытия сайта «Миротворец». Однако депутаты Рады его мнение не разделили.

«Парламент не может привлекаться к таким процессам, поскольку закрыть как информационные, так и другие сайты, у нас таких полномочий нет, и я не уверен, что они необходимы Верховной раде», — сообщил Разумков на брифинге.

Также спикер Рады подчеркнул, что СМИ необходимо работать исключительно в законодательном поле и не наносить урон интересам страны.

Сайт «Миротворец» начал свою деятельность в 2014 году. Он известен скандальными публикациями персональных данных людей, неугодных украинским националистам и радикалам. Так, после публикации данных об украинском журналисте Олесе Бузине, представителя СМИ убили около подъезда его дома. В 2016 году сайт «Миротворец» также обнародовал списки журналистов, получивших аккредитацию ДНР и ЛНР, после чего некоторые из них стали получать угрозы.

Ранее в базу скандального сайта «Миротворец» был включен замминистра юстиции РФ Михаил Гальперин, который также занимает должность представителя Москвы в ЕСПЧ. МИД РФ высказал мнение, что подобным поведением киевская сторона выказывает неуважение к страсбургскому суду и к международному правосудию.