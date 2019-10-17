Кокорин тренируется с основным составом «Зенита»

Санкт-Петербург, 17 октября. Форвард петербургского клуба «Зенит» Александр Кокорин принял участие в открытой тренировке основного состава команды.

На данный момент сине-бело-голубые готовятся к матчу 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в рамках которого на «Газпром Арене» петербуржцы встретятся с «Ростовом». Матч пройдет в предстоящую субботу, 19 октября.

Впрочем, Кокорин не сможет принять в нем участие, поскольку клуб не может зарегистрировать нападающего на свои матчи в Российском футбольном союзе (РФС) до января будущего года.

Напомним, 8 октября 2018 года хавбек Мамаев, форвард Кокорин, младший брат последнего и их приятель устроили две драки в российской столице. Сначала квартет напал на водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем в кафе «Кофемания» молодые люди избили главу департамента министерства промышленности и торговли Дениса Пака. В результате драки в заведении также получил травмы гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

8 мая текущего года Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к полутора годам колонии общего режима. Мамаев и четвертый фигурант дела Александр Протасовицкий получили один год и пять месяцев заключения. 17 сентября Мамаев и братья Кокорины условно-досрочно освободились (УДО) из колонии.