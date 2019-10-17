Байден-младший предстанет перед судом по делу о признании отцовства

Москва, 17 октября. Сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер предстанет в декабре этого года перед судом по делу о признании отцовства и выплате алиментов. Об этом сообщили британские СМИ.

Дело в том, что 28-летняя жительница штата Арканзас Ландан Робертс 28 мая подала против Байдена иск. Девушка утверждала, что сын бывшего вице-президента США — отец ее ребенка, родившегося в августе 2018 года.

Кроме того, Робертс в начале октября объявила, что Байден-младший «тайно признал свое отцовство», однако отказался от публичного заявления. Девушка требует от мужчины прохождения теста на отцовство. Сам Байден все отрицает и уже просил суд отклонить иск.

По данным британских СМИ, Робертс также хочет, чтобы Байден-младший выплатил алименты, медицинскую страховку и покрыл ее расходы на правовые услуги.

Слушание по данному делу назначили на 2 декабря. Суд рассмотрит вопросы, связанные с выплатой алиментов и ДНК-тестом.

Отметим, что Байден-младший и его отец оказались ранее в центре скандала, связанного с Украиной. Спикер палаты представителей США, демократ Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента страны Дональда Трампа. Главу Белого дома заподозрили в попытках в личных политических целях добиться от Киева расследования в отношении Байдена-младшего, пишет «Ридус».

В свое время сын бывшего вице-президента США входил в состав совета директоров Burisma Group — одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. В 2016 году его отец требовал от украинского правительства проведения жесткой антикоррупционной политики и призывал к отставке генпрокурора страны Юрия Луценко, расследовавшего деятельность Burisma.

Как передает «Царьград», в начале октября кандидат в президенты США от Демократической партии Байден-старший впервые выступил с призывом объявить импичмент Трампу.