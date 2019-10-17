В Госдуме выступили против участия террористов из Ливии на форуме Россия — Африка

Москва, 17 октября. Террористы из Ливии не должны участвовать в саммите Россия — Африка, который пройдет в Сочи в этом октябре, заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин.

Швыткин прокомментировал заявление главы российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Льва Деньгова о том, что саммит в Сочи с большой долей вероятности посетит делегация так называемого Правительства национального согласия Ливии во главе со своим председателем Файезом Сарраджем.

«Выступаю категорически против возможного такого приглашения, а тем более присутствия на форуме лиц, которые подозреваются в террористической деятельности, — приводит слова Швыткина «Инфореактор». — Они сегодня совершают преступления, связанные с гибелью мирных граждан».

Замглавы думского комитета по обороне напомнил, что Россия переговоров с террористами не ведет, поэтому людям Сарраджа нечего делать на встрече в Сочи.

«На мой взгляд, присутствие этих лиц может расцениваться как поддержка террористической деятельности, — добавил он. — Выступаю категорически против их приглашения и присутствия».

Напомним, ранее появилась информация о том, что на саммите в Сочи ПНС Ливии может представлять Шабан Хадиа — человек, напрямую связанный с главарем террористической группировкой RADA, которая удерживает в Триполи двух россиян — Максима Шугалея и Самера Суэйфана. После многочисленных выступлений общественников и журналистов против Хадиа представитель террористов был исключен из списка выступающих.

Однако стоит отметить, что RADA входит в структуру МВД Правительства национального согласия, что дает все основания полагать, что ПНС Ливии представляет собой террористическую структуру.

В Ливии 2011 года — после убийства лидера страны Муаммара Каддафи — продолжается гражданская война. На данный момент в государстве царит двоевластие. Востоком Ливии управляет избранная народом Палата представителей и Ливийская национальная армия (ЛНА) под управлением фельдмаршала Хафтара, который руководит антитеррористической операцией в стране. Северо-запад находится под контролем ПНС Ливии, которое опирается на поддержку террористов, среди которых есть члены запрещенных в России «Исламского государства»1, «Братьев-мусульман» и «Аль-Каиды»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.