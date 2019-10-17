Перенджиев призвал допросить террористов ПНС Ливии во время визита в РФ

Москва, 17 октября. Делегация Правительства национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Файезом Сарраджем примет участие в форуме Россия — Африка, который состоится в Сочи 23-24 октября. Об этом сообщил глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.

«Большая вероятность, что на саммит Россия — Африка приедет делегация из Триполи во главе с премьер-министром Файезом Сарраджем», — приводит слова Деньгова «Интерфакс».

При этом ПНС Ливии неоднократно уличали в сотрудничестве с террористическими организациями, запрещенными в РФ, такими как «Братья-Мусульмане»1, «Исламское государство»1 и «Аль-Каида»1. Более того, частью ПНС Ливии является группировка RADA под руководством Абдельрауфа Кары. RADA держит в плену двоих россиян—социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана. Связанный с RADA боевик Шабан Хадиа был заявлен участником панельной дискуссии о безопасности в Африке на саммите Россия — Африка.

Ранее президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич призвал МИД РФ поставить перед делегацией ПНС на саммите в Сочи вопрос об освобождении россиян. В среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что окончательный список участников форума от Ливии еще не сформирован. Хадиа из списка участников исключили.

Эксперт ассоциации независимых военных политологов Александр Перенджиев заявил, что террористы должны давать показания, а не выступать на форумах с трибуны. Политолог предложил пустить в Россию делегатов от ПНС Ливии, чтобы они дали показания.

«Моя позиция заключается в том, чтобы эту делегацию все же пустили, но прежде необходимо, чтобы с ними провели беседу наши компетентные органы: спецслужбы, Следственный комитет и т. д. Должна быть правовая оценка, нужно решить, что с ними делать дальше», — заявил эксперт в комментарии «НьюИнформу».

Перенджиев отметил, что российские правоохранители должны использовать шанс для задержания террориста при наличии оснований, а они есть. Эксперт добавил, что если бы представители ПНС Ливии приехали в Россию вместе с задержанными гражданами РФ, то диалог был бы другой. На данном этапе с террористами нужно говорить жестко, в рамках закона, и использовать основания для их задержания.

«Террористы с большой трибуны выступать не должны, это точно. Боевики в первую очередь должны давать показания. Как известно, при наличии состава преступления они должны отвечать, как в соответствии с уголовным кодексом, так и в соответствии с нормами международного права, касающимися темы борьбы с терроризмом», — подытожил эксперт.

Ранее президент Евразийского института исследований и поддержки молодежных инициатив Юрий Самонкин заявил, что террористов ПНС Ливии не только нельзя допускать на саммит Россия — Африка, но и нужно отказывать во въезде в РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.