В Госдуме списали на алкоголь инцидент с «заблудившимися» под Северодвинском американцами

Снятие с поезда дипломатов из США под Северодвинском можно назвать совершенно оправданным действием со стороны российских органов правопорядка, утверждает член комитета Госдумы по международным делам, депутат Антон Морозов.

Заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов сообщил, что Россия отправит ноту протеста США после инцидента с американскими дипломатами, которых сняли с поезда в Северодвинске.

«Сегодня должны быть отправлены ноты», — заявил замглавы МИД.

Кроме того, Иванов подчеркнул, что на американских дипломатов составлены только административные протоколы, так как они обладают дипломатической неприкосновенностью.

«Это сотрудники посольства, я так понимаю, сотрудники военного атташата, они пользуются иммунитетами», — добавил заместитель министра МИД России.

Иванов подтвердил, что американским дипломатам согласовали поездку в Архангельск, однако они каким-то образом оказались возле Северодвинска.

Антон Морозов обращает внимание, что появление американских дипломатов в Северодвинске выглядит как ошибка.

«Как будто люди заблудились и не знали, что под Северодвинском действует особый режим. Они же заявляли, что поедут в Архангельск, который действительно является интересным северным городом. Там интересно побывать. Может быть, они злоупотребили алкоголем и решили прокатиться до Северодвинска. Однако снятие их с поезда можно назвать совершенно оправданным действием наших правоохранительных органов. Я думаю, что это можно трактовать как инцидент с чрезмерным употреблением алкоголя», — заявил Морозов в беседе с Федеральным агентством новостей.

Парламентарий напоминает, что, к сожалению, взаимоотношения РФ с США находятся на довольно низком уровне. По его словам, несмотря на усилия России в этом вопросе, США не идут на контакт.

«Поэтому естественно, что спецслужбы наших стран находятся в полной боевой готовности и будут пресекать любые покушения на безопасность государств», — сообщил собеседник ФАН.

Накануне стало известно, что 14 октября военно-морской атташе при посольстве США, капитан первого ранга Уилльям Уитситт Кертис, атташе при посольстве США Джерри Арриола Энтони и военный атташе были сняты с поезда Ненокса — Северодвинск за нарушение режима пребывания на территории РФ. Они не смогли подтвердить свое право находиться в центре российского атомного кораблестроения, который отнесен к городам с регламентированным посещением для иностранцев. В отношении американцев составили административный протокол и посадили на поезд в Москву. Им грозит наказание в виде штрафа в размере до пяти тысяч рублей и выдворение за пределы РФ.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин отметил в комментарии ФАН, что сотрудники американского посольства легко отделались, потому что в советские времена откровенный промышленный шпионаж в оборонной отрасли мог бы стоить им жизней.

Отметим, что сотрудников американского посольства в Москве уже уличали во вмешательстве во внутренние дела РФ. Федеральному агентству новостей удалось выяснить, что в разгар массовых беспорядков в Москве офис так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» посещал глава Бюро региональной безопасности (RSO) посольства Госдепартамента США в Москве Стивен Секстон. В Госдуме проверяют, является ли он агентом ЦРУ и с какой целью он контактировал с организацией, включенной Минюстом в реестр иноагентов.