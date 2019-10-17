Герой Дейр-эз-Зора Иссам Захреддин: анонс фильма ФАН

Легендарного бригадного генерала Иссама Захреддина, который отстоял осажденный террористами «Исламского государства1» город Дейр-эз-Зор, вспомнят в фильме, подготовленном к годовщине его гибели Федеральным агентством новостей (входит в медиагруппу «Патриот»). В фильме будет рассказана боевая история генерала сирийской Республиканской гвардии, восстановленная по рассказам его родственников и боевых товарищей.

Смотрите фильм о жизни и смерти легендарного сирийского генерала 18 октября в 18.00 на сайте Федерального агентства новостей (ФАН).

Иссам Захреддин возглавлял правительственные войска в ходе многих крупных битв гражданской войны в Сирии и в ходе борьбы с ИГИЛ1, за что получил прозвище «Лев Республиканской гвардии». Друз по происхождению, он командовал 104-й дивизией, которую когда-то возглавлял будущий президент Сирии Башар Асад.

Генерал Захреддин принимал участие в битвах по всей Сирии: в Хомсе и Дамаске в 2012 году, в Дамаске и Алеппо в 2013 году, а позже был отправлен на отражение самой серьезной внешней угрозы — террористов ИГИЛ, которые прорвали границу Ирака и продвигались по территории провинции Дейр-эз-Зор.

Три года генерал возглавлял оборону осажденного террористами Дейр-эз-Зора, пообещав себе, своим бойцам и людям, что отстоит город, уничтожит боевиков ИГИЛ и прорвет кольцо блокады. В операциях против террористов генерал сражался плечом к плечу вместе со своими бойцами, нещадно уничтожая террористов. Слово свое он сдержал — в 2017 году, после продолжительной блокады Дейр-эз-Зор был полностью освобожден от террористов. Лев Республиканской гвардии не сдал город и смог отбросить террористов.

К сожалению, 18 октября 2017 года Иссам Захреддин погиб, подорвавшись на мине в ходе операции против террористов — не дожив всего месяц до полного освобождения города. К второй годовщине этой печальной даты Федеральное агентство новостей представит фильм, посвященный герою-защитнику Дейр-эз-Зора.

1 Организация запрещена на территории РФ.